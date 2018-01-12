Российский спецназ уничтожил диверсантов, обстрелявших базу Хмеймим

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский спецназ уничтожил диверсантов, которые 31 декабря обстреляли базу Хмеймим, сообщает Минобороны.
"По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", — рассказали в ведомстве.
Группа террористов 31 декабря обстреляла аэродром Хмеймим из минометов, погибли двое российских военных. На базе размещается авиагруппа ВКС России. Она поддерживала наземные операции сирийской армии против террористов.
В декабре Владимир Путин объявил о выводе части контингента из республики, однако российские военные остались на базах в Хмеймиме и Тартусе.
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