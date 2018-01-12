В МИД назвали возможную цель атаки на базу Хмеймим

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Атака на российскую базу Хмеймим в Сирии могла быть совершена для срыва политического урегулирования в Сирии и, в частности, Конгресса сирийского национального диалога, который должен пройти в Сочи в конце января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ночь на 6 января была сорвана атака террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 БПЛА, приближавшихся к российским военным объектам. Часть была принудительно посажена на землю, часть сбита, часть взорвалась из-за срабатывания боеприпасов.

По словам Захаровой, в Сирии благодаря антитеррористическим усилиям России, самих сирийцев и тех, кто участвовал в уничтожении террористов, была создана очень солидная почва "для того, чтобы запустить всеобъемлющий глобальный процесс не просто диалога, но практической выработки" будущего страны.

"Подрыв почвы, которая была создана такими усилиями за столько лет, безусловно, конечно, по задумке тех, кто этим занимается, кто стоит за этой дестабилизацией, должен помешать в целом политическому урегулированию. А так как конгресс, запланированный в Сочи, его задача и есть политическое урегулирование в Сирии, то, конечно, и он является мишенью тех, кто дестабилизирует эту ситуацию", — сказала она на брифинге.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) не планируется.

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