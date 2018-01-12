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Война в Сирии
Война в Сирии

В сирийской оппозиции заявили, что переговоры в Женеве находятся в тупике

Сюжет:
Межсирийские переговоры в Женеве (973)
10:0312.01.2018
(обновлено: 12:12 12.01.2018)
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© AFP 2017 / Fabrice Coffrini / PoolМежсирийские переговоры в Женеве. Архивное фотоМежсирийские переговоры в Женеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini / Pool

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Переговоры в Женеве по Сирии находятся в тупике, а соглашения по зонам деэскалации разрушаются, необходим прогресс, заявила в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Бассма Кодмани.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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"Мы рассчитываем на добросовестную имплементацию резолюции СБ ООН 2254 и женевского коммюнике, что подразумевает под собой изменение управления с легитимной и заслуживающей доверия системой правления в Сирии. Пока мы не видим, что это происходит. Мы не видим, чтобы "дорожная карта" разрабатывалась. По сути, мы находимся в тупике в Женеве", — сказала Кодмани.

По ее словам, "тупик — это опасная ситуация, поскольку на земле в это время режим с поддержкой России и в особенности Ирана меняет ситуацию, он продолжает прибегать к военному решению (конфликта — ред.)".

Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В настоящее время беженцы постепенно возвращаются в свои дома в районах, где налаживается мирная жизнь. Российский центр примирения сторон регулярно проводит в Сирии гуманитарные акции, также постоянно увеличивается число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — их уже больше 2,3 тысячи.

"Женевский процесс и соглашения по зонам деэскалации, как мы сейчас наблюдаем, разрушаются. Мы видим их постепенную эрозию. Я считаю, что есть очень острая нужда для прогресса в Женеве, чтобы выйти из этого тупика", — подчеркнула собеседница агентства.

С начала мая 2016 года в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Боец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
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Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят на площадках Женевы и Астаны. Спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев ранее сообщил в интервью РИА Новости, что спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура планирует провести девятый раунд переговоров в Женеве в районе 21 января.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Читайте полный текст интервью>>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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