В ООН оценили вклад переговоров в Астане в решение конфликта в Сирии

АСТАНА, 12 янв — РИА Новости. Переговоры по Сирии в Астане вносят большой вклад в поиск решения конфликта в этой стране, заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.

"Что касается астанинского процесса. Было уже восемь раундов этого процесса, заседаний, которые состоялись в Астане. Вклад астанинского процесса огромный в поиск решения проблемы конфликта в Сирии. Это снижение напряжения, создание зон деэскалации", — сказал Енча в ходе онлайн-конференции.

Он отметил, что на площадке Астаны поддерживается "политический процесс решения этой проблемы, который проходит в Женеве под руководством спецпредставителя генерального секретаря, его посланника Стаффана де Мистуры".

Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.