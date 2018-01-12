След спецслужб: эксперты о дронах, атаковавших российские базы в Сирии

Демонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии

Демонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Атаки, предпринятые террористами на российские базы в Хмеймиме и в Тартусе в Сирии с помощью беспилотников, были осуществлены с использованием иностранного оборудования, и, вероятно, при поддержке зарубежных военных. Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости и радио Sputnik.

По данным Минобороны, в ночь на 6 января российские средства ПВО смогли обезвредить 13 БПЛА террористов — семь из них были уничтожены зенитными комплексами "Панцирь-С", контроль над остальными шестью был перехвачен: три были посажены за пределами территории баз, три взорвались из-за столкновения с землей.

Украинский след

Взрывчатка, которую несли беспилотники, производят в ряде государств, в том числе на Украине, сообщил в четверг на пресс-конференции начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Вооруженных сил России Александр Новиков.

Военный эксперт Игорь Коротченко напомнил, что Киев неоднократно уличали в нарушении экспортного контроля в сфере вооружений, что привело к поставкам стратегических крылатых ракет Х-55 в Китай и Иран и систем радиоэлектронной разведки режиму Саддама Хуссейна.

"Незаконный экспорт взрывчатых веществ с территории Украины мог осуществляться по подложному сертификату конечного пользователя либо в рамках коррупционных схем, которые привели в конечном итоге к тому, что все это оказалось в руках боевиков, которые изготовили самодельные взрывные устройства", — заявил эксперт.

Причастность зарубежных спецслужб

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк выразил сомнение, что террористы могли самостоятельно спланировать такую сложную операцию.

"Здесь явно прослеживается "рука" каких-то зарубежных спецслужб или военных. Также возникает вопрос, случайным ли совпадением является то, что незадолго до атаки в этом районе кружил американский разведывательный самолет", — заявил Головатюк.

Эксперт отмечает, что хотя дроны были изготовлены из общедоступных материалов, программного обеспечения для подобной миссии в открытом доступе нет.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько напоминает, что дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", который находится под контролем "умеренной" оппозиции.

По словам эксперта, это доказывает, что боевики оппозиции являются врагами Сирии и России. "В данной ситуации совершенно очевидно, что на фоне успехов сирийской армии эта самая "оппозиция" активизировалась и решила нанести хоть какой-нибудь ущерб российской армии. Но ввиду того, что нанести этот ущерб очень сложно, применили беспилотники. Для нас, по-моему, это только плюс, в том смысле, что у нас теперь будет опыт борьбы с нападениями, которые осуществляются подобным образом", — сказал Богдан Безпалько.