США отрицают свою причастность к атакам на военные объекты России в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии, заявил в четверг представитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"США не были вовлечены в какие-либо атаки с применением беспилотников на военные объекты РФ в Сирии", — сказал генерал.

Также Маккензи сообщил, что глава КНШ генерал Джозеф Данфорд провел накануне "сердечный обмен мнениями" с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Маккензи отказался сообщать о деталях переговоров.

В свою очередь руководитель пресс-службы Минобороны США Дана Уайт заявила, что Пентагон не будет комментировать, кто стоит за атакой на военные объекты РФ в Сирии.

"Мы не будем комментировать это", — сказала Уайт на брифинге.

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