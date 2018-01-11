Новый опыт террористов: Генштаб рассказал о БПЛА-атаке на авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские военные заявили в четверг о связи террористов с носителями знаний в наукоемких областях, необходимых для создания современных бепилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Представитель Генштаба ВС России подчеркнул, что создание беспилотников, задействованных в попытке боевиков атаковать российские объекты в Сирии, невозможно в кустарных условиях. Он отметил, что в разработке таких дронов участвовали специалисты, которые прошли подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с БПЛА.

Обнаружение и поражение

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 января террористы пытались атаковать с использованием 13 дронов авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Ведомство отметило, что российские военные сорвали эту атаку, никто не пострадал. Министерство подчеркнуло, что террористы впервые массированно использовали беспилотники самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с применением современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS.

В четверг в Национальном центре управления обороной РФ прошел брифинг, в ходе которого начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба генерал-майор Александр Новиков заявил, что "на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления". По его словам, это "позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января".

Он отметил, что все БПЛА были запущены из одного места в относительно короткое время. По его словам, один из беспилотников был оснащен видеокамерой и предназначался для контроля и корректирования наносимых ударов.

"С учетом этого для организации атаки необходимо было выполнить детальные инженерно-штурманские расчеты, обеспечивающие эффективность группового применения дронов", — подчеркнул генерал.

Новиков уточнил, что семь беспилотников были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-С", шесть — с использованием средств РЭБ посажены в заданных точках. При этом три БПЛА в ходе посадки разрушились в результате подрыва подвешенных на них мини-бомб.

"Заслуживают внимания используемые на беспилотниках боеприпасы. Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов", — уточнил он.

Высокие технологии

Новиков обратил внимание журналистов на то, что до недавнего времени боевики в Сирии использовали БПЛА для разведки, и отмечались лишь единичные случаи их применения в ударном варианте.

"Как правило, это были дроны кустарного производства, собранные из деталей, имеющихся в свободной продаже", — добавил он.

По словам военачальника, создание беспилотников, задействованных в атаке на российские объекты в Сирии, невозможно в кустарных условиях.

"При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с БПЛА", — отметил он.

Новиков рассказал, что специалисты российского оборонного ведомства провели детальную оценку конструкции и возможностей полученных в их распоряжение дронов. Новиков пояснил, что "при кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники".

Как отметил Новиков, используемые для производства подобных беспилотников комплектующие — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно приобрести по отдельности в свободной продаже, "однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов".

Новый опыт террористов

Его выводы позже дополнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, по словам которого, "не следует путать примитивную сборку представленных ударных дронов с заложенными при их разработке инженерно-техническими решениями".

Новиков отметил, что Минобороны России ведет постоянный мониторинг применения всех типов вооружения и военной техники боевиками на территории Сирии и вырабатывает необходимые меры противодействия, что "в полной мере относится и к беспилотным летательным аппаратам".

Он констатировал, что международные террористы в Сирии имеют опыт применения высокотехнологичных БПЛА. Так, по его информации, "в середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения ударов они начали использовать квадрокоптеры зарубежного производства".

"Следует отметить, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах. Беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам ВС РФ в ночь с 5 на 6 января 2018 года, были применены впервые", — подчеркнул военачальник.

Спутниковые координаты и фирменная взрывчатка

По его словам, Генштаб проводит специальные исследования для установления страны-изготовителя этих БПЛА.

"Проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления", — сказал Новиков.

Он уточнил, что координаты, заложенные в программах управления БПЛА, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете.

Он также отметил, что в боеприпасах, которые несли дроны, использовалось взрывчатое вещество ТЭН, превосходящее по мощности гексоген.

"Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов", — уточнил генерал. Он пояснил, что оно "не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов".

Угроза на глобусе

В настоящее время, по словам военачальника, проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя взрывчатки.

Новиков отметил, что один из выводов, который позволяют сделать результаты анализа полученных образцов дронов и их применения — "появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира". Он подчеркнул, что это "требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации".

Подводя итоги брифинга, Конашенков заявил журналистам, что "для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуется серьезное внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном уровне".

По его словам, "аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах, и не только в отношении военных объектов".

Экспертные оценки

Атака террористов при помощи дронов на российские военные объекты в Сирии выявила необходимость создания отдельной системы по противодействию БПЛА, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Хотя стоит отметить, что эта атака была отражена достаточно успешно. При этом такие атаки проводились и раньше, просто эта была более массированной", — считает Мураховский.

Он также отметил, что проведение атаки сразу на две российские базы свидетельствует о достаточной организованности террористов и наличии у них структур, позволяющих организовывать подобные нападения.

"Что касается аппаратуры, при помощи которой осуществлялась атака, то это аппараты полукустарного производства. В том случае, если подобное нападение на российские военные объекты будет проведено технологически более развитыми странами, то оно может нанести более значительный ущерб. Именно поэтому необходимо создание отдельной структуры, которая могла бы противодействовать атакам дронов", — заключил эксперт.

Запуску террористами беспилотников из зоны деэскалации "Идлиб" способствовали США и другие страны НАТО, полагает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО Владимир Коровин.

"Такая атака не производилась по принципу кружения птичьей стаи над выбираемыми для посадки прудами. Все это летело по достаточно прямой линии. Поэтому выяснить, откуда был произведен взлет БПЛА, не составило труда. После этого был произведен, надеюсь, анализ всевозможных спутниковых данных. Затем было сделано заявление, что американский самолет P-8 "Посейдон" летал в этом районе в это же время", — сказал Коровин в интервью РИА Новости.

"Тот же "Посейдон" летает с Кипра, а это база не американская — английская. Это НАТО во всех проявлениях. У тех, кто участвует в этом конфликте, конечно, большое желание испортить нам победу", — полагает аналитик.

Он отметил, что такой налет "организовать на уровне какого-то кружка "Умелые руки" невозможно физически". "Когда эти изделия появились на радиолокаторах, естественно, они были зафиксированы, была дана точная оценка. Надо сказать, что впервые были продемонстрированы средства радиоэлектроники, с помощью которых можно эти дроны нейтрализовывать", — подчеркнул Коровин.

"Фотографии трех посаженных на землю российскими военнослужащими БПЛА уже появились. Действительно, простые летательные аппараты, но у них достаточно фирменно изготовленные боевые блоки, которые могли быть сброшены", — заметил эксперт.

"Можно сказать, что это новая страница в истории международного терроризма. Стоит отметить, что в Сирии беспилотники запускались с довольно больших расстояний. Сейчас это реальная угроза, с которой придется считаться всем мировым спецслужбам, это новый вызов, который мировой терроризм бросил всем государствам", — считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он отметил, что подобные теракты могут произойти в любом государстве, будь то страны Европы, Ближнего Востока или Азии. По его мнению, целями могут стать не только военные, но и гражданские объекты.

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