Россия приняла дополнительные меры для защиты военных объектов в Сирии

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия приняла дополнительные меры для защиты своих военных объектов в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Соответствующие меры были приняты дополнительные для безопасности нашего пункта базирования. Надеюсь, они будут высокоэффективными", — сказал Путин на встрече с глава российских СМИ и информагентств.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.

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