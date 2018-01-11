Путин и Эрдоган отметили приоритет политического урегулирования в Сирии

Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии

Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметили приоритет политического урегулирования в Сирии, весомый вклад призван внести Конгресс нацдиалога в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отмечен также приоритетный характер задач политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. Весомый вклад в эту работу призван внести предстоящий Конгресс сирийского национального диалога в Сочи", — говорится в сообщении.

Также было оговорено продолжение регулярных личных контактов.

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