Богданов обсудил с послом Иордании подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Иордании в Москве Амджадом Оде Адайле подготовку к конгрессу сирийского национального диалога, который запланирован на 29-30 января в Сочи, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на сирийское урегулирование в контексте российских усилий по организации в Сочи 29-30 января конгресса сирийского национального диалога, а также положение дел на палестинских территориях в свете эскалации напряженности, вызванной решением администрации США признать Иерусалим столицей Израиля", — говорится в документе.

Отмечается, что также были рассмотрены "некоторые аспекты дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-иорданских связей".

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