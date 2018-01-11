МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в инциденте с Хмеймимом ничего хорошего нет, это попытка провокации, подрыва отношений РФ с партнерами.

"Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей — это первое. Второе — наши отношения с партнерами, с Турцией и Ираном, тоже попытка разрушить эти отношения. Мы это прекрасно понимаем, поэтому будем действовать солидарно", — сказал Путин на встрече с главредами российских газет и информагентств.

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