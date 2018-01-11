Путин заявил, что знает, кто совершил провокацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия знает, кто совершил провокацию в отношении ее военных объектов в Сирии, заявил Владимир Путин на встрече с главредами газет и информагентств.

Он рассказал, что прямо перед началом встречи обсудил ситуацию в Сирии в телефонной беседе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и выразил уверенность, что Анкара не имеет никакого отношения к попытке атаки на российские военные объекты.

"Это не значит, что там кто-то спровоцировал, я имею в виду турецких партнеров. Там провокаторы были, но не турки, и мы знаем их", — сказал президент.

Президент добавил, что знает сколько и кому "платили за эту провокацию".

По словам Путина, атака на российские военные объекты была тщательно спланирована.

"Что касается самих нападений, то у нас нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены, мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их", — сказал президент. Он отметил, что беспилотники, применявшиеся при атаке, были закамуфлированы под кустарное производство.

"На самом деле, это очевидно, там есть элементы высокотехнологического характера — это касается систем радиолокации и наведения, систем сброса боеприпасов", — сказал Путин.

В ночь на шестое января в Сирии российским военным удалось отразить атаку запущенных боевиками беспилотников, которые должны были нанести удар по авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения в Тартусе.

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