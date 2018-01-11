Путин заявил, что знает, кто совершил провокацию в Сирии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия знает, кто совершил провокацию в отношении ее военных объектов в Сирии, заявил Владимир Путин на встрече с главредами газет и информагентств.
"Это не значит, что там кто-то спровоцировал, я имею в виду турецких партнеров. Там провокаторы были, но не турки, и мы знаем их", — сказал президент.
Президент добавил, что знает сколько и кому "платили за эту провокацию".
По словам Путина, атака на российские военные объекты была тщательно спланирована.
"На самом деле, это очевидно, там есть элементы высокотехнологического характера — это касается систем радиолокации и наведения, систем сброса боеприпасов", — сказал Путин.
В ночь на шестое января в Сирии российским военным удалось отразить атаку запущенных боевиками беспилотников, которые должны были нанести удар по авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения в Тартусе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>