Асад обсудил с Лаврентьевым подготовку к конгрессу в Сочи

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию во главе со специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и обсудил с ним подготовку к конгрессу национального диалога Сирии в Сочи, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

"На встрече Асада и Лаврентьева обсуждалось растущее двустороннее сотрудничество в ряде сфер, в частности в продолжающейся войне с терроризмом, а также астанинский процесс и конгресс в Сочи", — говорится в сообщении пресс-службы Асада в Twitter.

Также отмечается, что стороны подчеркнули важность хорошей подготовки к конгрессу, которая обеспечила бы "результаты, отвечающие стремлениям сирийского народа защитить страну, вернуть безопасность и стабильность".

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.

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