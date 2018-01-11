Эксперт предположил, как террористы могли получить взрывчатку с Украины

Демонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии

Демонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Взрывчатое вещество, использованное террористами в бомбах для дронов, с помощью которых они пытались атаковать российские военные объекты в Сирии, могла быть произведена на Украине и попасть в руки боевиков по подложным документам, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

В четверг начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков заявил, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, с помощью которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, выступало вещество ТЭН. По его словам, оно производилось, в том числе, на Украине.

"Незаконный экспорт взрывчатых веществ с территории Украины мог осуществляться по подложному сертификату конечного пользователя либо в рамках коррупционных схем, которые привели в конечном итоге к тому, что все это оказалось в руках боевиков, которые изготовили самодельные взрывные устройства", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, Украина неоднократно была уличена в нарушении экспортного контроля в области вооружений, что привело к поставкам стратегических крылатых ракет Х-55 в Иран и Китай, поставкам систем радиоэлектронной разведки режиму Саддама Хуссейна. Кроме того, по словам Коротченко, было зафиксировано использование броневой стали террористами группировки ИГ (запрещена в России) при изготовлении так называемых шахид-мобилей, которые применялись в Сирии и Ираке.

"Указанные факты говорят о том, что и попадание украинской взрывчатки в руки боевиков в Сирии могло осуществляться по аналогичным схемам", — сказал эксперт.

Минобороны России заявило в понедельник, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью ударных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. По информации военного ведомства, было выявлено 13 дронов, приближавшихся к российским военным объектам: часть была принудительно посажена на землю, часть сбита, часть взорвалась из-за срабатывания боеприпасов.

Министерство отметило, что террористы впервые массированно использовали БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с применением современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS.

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