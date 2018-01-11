В США рассказали, при каком условии будут помогать восстановлению Сирии

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Восстановление Сирии потребует не менее 200-300 миллиардов долларов, причем США не собираются помогать России, Ирану и официальному Дамаску в этой задаче, пока не будет проведена "политическая трансформация" страны, заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"Сирия нуждается в реконструкции. Оценки стоимости варьируются, но, скажем, это 200-300 миллиардов долларов или больше. Мы считаем, что у России, Ирана, сирийского режима нет этих средств. Но они хотят определенной стабильности и легитимизации. Мы удерживаем эти средства, пока не увидим здесь прогресса", — сказал Саттерфилд на слушаниях в сенатском комитете по международным делам. По его словам, условием является конституционная реформа и проведение выборов под эгидой ООН.

Сирийское урегулирование обсуждается на площадках Женевы и Астаны. Астана принимает переговоры по военному аспекту урегулирования с января, состоялись уже восемь раундов встреч. Странами-гарантами являются Россия, Турция и Иран. В конце января 2018 года по инициативе РФ в Сочи состоится конгресс национального диалога Сирии.