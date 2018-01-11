США намерены действовать по Сирии через ООН "в противовес" конгрессу в Сочи

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены действовать по Сирии через ООН "в противовес" конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"Мы намерены действовать во всем, что делают США и международное сообщество, через ООН, через легитимность СБ ООН и резолюции 2254. Это противовес Сочи, российским инициативам, призванным контролировать и ограничиваться собственным треком (в урегулировании)", — сказал Саттерфилд на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

"Мы не можем и не будем легитимизировать альтернативный процесс (урегулирования), который проводит Россия", — добавил он.

Сирийское урегулирование обсуждается на площадках Женевы и Астаны. Астана принимает переговоры по военному аспекту урегулирования с января, состоялись уже восемь раундов встреч. Странами-гарантами являются Россия, Турция и Иран. В конце января 2018 года по инициативе РФ в Сочи состоится конгресс сирийского национального диалога.

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