США призвали Россию помочь урегулированию в Сирии, надавив на Асада

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США призывают Россию помочь урегулированию в Сирии, надавив на президента страны Башара Асада, заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"Мы и наши союзники многократно предлагали России путь к политической трансформации Сирии, к политическому решению. Сегодня мы вновь призываем Россию оказывать давление на режим (власти Сирии — ред.) для серьезной работы над политическим разрешением конфликта", — сказал Саттерфилд на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

При этом он повторил, что США по-прежнему будут добиваться ухода Асада. "Стабильная Сирия безусловно требует ухода президента Асада и его режима", — подчеркнул Саттерфилд.

По его словам, США ждут от России демонстрации "серьезности намерений" в вопросе урегулирования.

"У России большое влияние на сирийский режим. Если она (Россия — ред.) хочет продемонстрировать свою репутацию ООН, не говоря о США, у нее есть все возможности сделать это в Швейцарии в последующие дни и недели, продемонстрировав, что режим готов к серьезным переговорам с оппозицией, а не демонстрациям", — отметил Саттерфилд. "Пока что мы этого не видели", — заключил он.

Сирийской урегулирование обсуждается на площадках Женевы и Астаны. Астана принимает переговоры по военному аспекту урегулирования с января, состоялись уже восемь раундов встреч. Странами-гарантами являются Россия, Турция и Иран. В конце января 2018 года по инициативе РФ в Сочи состоится конгресс нацдиалога Сирии.