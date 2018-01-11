Генштаб предупредил об угрозе "атак дронов" в любой точке мира

Герб на ограде здания министерства обороны на Арбатской площади в Москве. Архивное фото

Герб на ограде здания министерства обороны на Арбатской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Применение беспилотников против российских военных объектов в Сирии продемонстрировало, что техническое оснащение террористов вышло на принципиально новый уровень.

"Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать… выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации", — заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба Александр Новиков.

В ночь на 6 января боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, запустив дроны из юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб". Пострадавших или материального ущерба нет.

Отражение атаки

Сорвать воздушную диверсию, по словам Новикова, удалось благодаря техническому оснащению российских баз.

"В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления. Что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января", — сказал Новиков.

Семь беспилотников уничтожили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Военным удалось перехватить контроль над еще шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались при столкновении с землей.

Взрывчатое вещество

Предварительные результаты расследования атаки беспилотников на российские базы в Сирии показали, что в качестве основы для взрывчатки в боеприпасах использовался ТЭН.

Это вещество, по словам Новикова, производят на Украине и в ряде других государств.

Он отметил, что кустарно его произвести невозможно, специалисты сейчас пытаются определить страну-изготовителя.

По словам Новикова, мощность ТЭН превосходит гексоген, а каждый беспилотник нес по десять бомб.

Новое оружие террористов

"Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров", — сказал он.

Боевики использовали для атаки новый тип беспилотников, который они до этого не применяли. При этом самые современные дроны, как отметили в Генштабе, появлялись у террористов "буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу".

По словам Новикова, сирийские экстремисты используют беспилотники с 2016 года. Правда, ранее они применяли дроны в основном для разведки.

Сборка и использование беспилотников в единой системе — сложная инженерная задача, которая требует спецподготовки, знаний и опыта, отметил представитель Генштаба.

Министерство обороны оценило конструкции и возможности дронов. Новиков заявил, что "при кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники".

Маршрут беспилотников запрограммировали заранее. При этом заложенные координаты по точности превышали общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете.

Один из аппаратов с видеокамерой предназначался для контроля и корректирования ударов.

Подчеркивается, что комплектующие беспилотников — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно приобрести по отдельности в свободной продаже.

"Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов", — подчеркнул представитель Генштаба.