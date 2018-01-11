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Война в Сирии
Война в Сирии

Генштаб предупредил об угрозе "атак дронов" в любой точке мира

18:2511.01.2018
(обновлено: 18:34 11.01.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГерб на ограде здания министерства обороны на Арбатской площади в Москве. Архивное фотоГерб на ограде здания министерства обороны на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Применение беспилотников против российских военных объектов в Сирии продемонстрировало, что техническое оснащение террористов вышло на принципиально новый уровень.

Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать… выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации", — заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба Александр Новиков.

В ночь на 6 января боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, запустив дроны из юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб". Пострадавших или материального ущерба нет.

Отражение атаки

Сорвать воздушную диверсию, по словам Новикова, удалось благодаря техническому оснащению российских баз.

"В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления. Что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января", — сказал Новиков.

Семь беспилотников уничтожили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Военным удалось перехватить контроль над еще шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались при столкновении с землей.

Взрывчатое вещество

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предварительные результаты расследования атаки беспилотников на российские базы в Сирии показали, что в качестве основы для взрывчатки в боеприпасах использовался ТЭН.

Это вещество, по словам Новикова, производят на Украине и в ряде других государств.

Он отметил, что кустарно его произвести невозможно, специалисты сейчас пытаются определить страну-изготовителя.

По словам Новикова, мощность ТЭН превосходит гексоген, а каждый беспилотник нес по десять бомб. 

Беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам РФ в Сирии
© Фото : Минобороны РФ
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"Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров", — сказал он.

Новое оружие террористов

Боевики использовали для атаки новый тип беспилотников, который они до этого не применяли. При этом самые современные дроны, как отметили в Генштабе, появлялись у террористов "буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу".

По словам Новикова, сирийские экстремисты используют беспилотники с 2016 года. Правда, ранее они применяли дроны в основном для разведки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков прокомментировал атаку боевиков на базу Хмеймим
Сборка и использование беспилотников в единой системе — сложная инженерная задача, которая требует спецподготовки, знаний и опыта, отметил представитель Генштаба.

Министерство обороны оценило конструкции и возможности дронов. Новиков заявил, что "при кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники".

Маршрут беспилотников запрограммировали заранее. При этом заложенные координаты по точности превышали общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Эксперт назвал атаку дронов на Хмеймим новой страницей в истории терроризма
Один из аппаратов с видеокамерой предназначался для контроля и корректирования ударов.

Подчеркивается, что комплектующие беспилотников — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно приобрести по отдельности в свободной продаже.

"Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов", — подчеркнул представитель Генштаба.

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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serg.potapow2017
Вспоминается рассказ Чехова "Напугал". Так ведь и россиян до смерти напугать можно.
19:44
11.01.2018
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vaniabobrov
Я понимаю - перехватили, посадили, разобрались с устройством, сейчас определят, наверное, страну производителя ВВ. Это все хорошо, но у меня вопрос - кто ответит за наши уничтоженные самолеты? Если это американцы, то надо у них что-то уничтожить т.с. "зеркально" (в Сирии или еще где-нибудь), если это боевики, то надо уничтожить базу этих боевиков и т.д. И еще, читая задолго до этого происшествия о том, как защищена наша военная база и какие высококлассные там работают специалисты, у меня сложилось впечатление, что там комар не проскочит, не то что дрон со взрывчаткой (с-300, панцири всякие и т.д). А на деле все оказалось "немного" не так. Может нам "по ушам проезжаются" по поводу того, что у нас там все "шоколадно"? Я в шоке. Наши еще и разбираться вздумали - что за дроны, какой конструкции, как управляются. Да какая разница, что это за дроны. Логично же предположить, что дронов "прислали" наши враги. Значит надо ответить. Если не ответим, еще ведь прилетят.
19:07
11.01.2018
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Владимир Данилин
Думаю все в статье правильно, кроме одного мол там должен быть какой то супер специалист и обязательно из США или страны Запада, хочу сказать не такие уж и дремучие эти террористы, а те деньги которые им платят за них можно всегда нанять хоть тысячи мастеровых ребят всюду, вспомните Садам Хусейн обещал платить по 20 тыс. долларов за каждого убитого американца и тогда хорошо, что Путин догадался остановить поход местных мусульман, за долларами во славу зеленого знамени ислама, так что считать что тут только США однозначно трудно сказать, а то что террористы обладают различными современными видами вооружений это понятно.
18:47
11.01.2018
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