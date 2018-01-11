Эрдоган: у Турции заканчивается терпение по отношению к сирийским курдам

АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Анкара больше не может сохранять терпение перед лицом возможного создания государственного образования сирийских курдов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Эрдоган также заявлял о возможности турецкой военной операции в сирийском Африне против курдской партии "Демократический союз" (PYD), которая, по его словам, угрожает национальной безопасности страны.

"Наше терпение по отношению к тем, кто старается создать террористический коридор (расширить вдоль границы с Турции территорию, контролируемую сирийскими курдами — ред.), заканчивается. С каждым днем становится все более понятными цели в Сирии и Ираке. Мы не обязаны терпеть и дальше эту ложь. У нас есть силы для расширения действий, начатых в рамках операции "Щит Евфрата" (операции турецкой армии на севере Сирии, проводимой в 2016-2017 годах — ред.)", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами местных администраций.

Президент добавил, что Турция "сделает все необходимое", чтобы у ее границ не появилось государство сирийских курдов.

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