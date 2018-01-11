В Генштабе рассказали подробности атаки на базу Хмеймим

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Каждый беспилотник, участвовавший в атаке на российскую базу Хмеймим в Сирии, нес по 10 боеприпасов, сообщает начальник управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майора Александр Новиков.

"Заслуживают внимания используемые на беспилотниках боеприпасы. Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов", — сказал Новиков.

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