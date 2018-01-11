В Генштабе рассказали об атаковавших российские базы в Сирии дронах

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии, несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе на Украине. Об этом журналистам сообщил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков.

О боеприпасах

По словам генерал-майора, в качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген.

Это вещество производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. ТЭН нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов.

Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя.

Представитель Генштаба добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по десять боеприпасов.

"Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров", — рассказал он.

О создании дронов

Эксперты Минобороны изучили характеристики дронов. "При кажущейся простоте, для их создания необходимы значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники", — заявил генерал-майор.

Комплектующие — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — доступны в свободной продаже, однако для сборки и применения нужен практический опыт.

В Генштабе сообщили, что в разработке дронов участвовали специалисты, которые прошли подготовку в странах — производителях БПЛА.

В Минобороны заметили появление у боевиков беспилотников новых типов вскоре после того, как их стали свободно продавать в разных государствах. Ранее у террористов не было подобных устройств. До этого они использовали БПЛА в основном для разведки.

Подробности атаки

В ночь на 6 января боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, запустив дроны из юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб". Беспилотники вылетели из района Муаззара, контролируемого так называемой умеренной оппозицией.

Для атаки террористы использовали 13 ударных БПЛА: 10 в Хмеймиме и еще три в Тартусе. Семь из них уничтожили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Российские военные смогли перехватить контроль еще над шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались из-за столкновения с землей.

Как рассказал Новиков, полет беспилотников заранее запрограммировали. При этом координаты, заложенные в программах управления, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете.

Один из аппаратов был оснащен видеокамерой и предназначался для контроля и корректирования ударов.

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