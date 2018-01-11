В Генштабе рассказали об отражении атаки БПЛА на российские объекты в Сирии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Семь беспилотников уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С", шесть — с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посажены в заданных точках во время атаки террористов на российские военные объекты в Сирии, заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Он напомнил, что в ночь на 6 января на российская авиабаза "Хмеймим" подверглась атаке террористов с использованием ударных беспилотников. В ударе по российским военным объектам были задействованы 13 беспилотников самолетного типа. Средствами разведки воздушного пространства авиабазы все воздушные цели были обнаружены на безопасном удалении от аэродрома.

"Семь беспилотников уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С", шесть — с использованием средств радиоэлектронной борьбы посажены в заданных точках. При этом три беспилотника в ходе посадки разрушились в результате подрыва подвешенных на них боеприпасов", — сказал представитель Генштаба ВС РФ.

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