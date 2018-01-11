Данфорд и Герасимов обсудили ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд в среду по телефону пообщался с начальником Генерального штаба ВС России генералом Валерием Герасимовым, сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Разговор был посвящен вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении пресс-службы.

В Пентагоне напомнили, что генерал Данфорд говорил с генералом Герасимовым около десятка раз за последний год, последний раз — 6 декабря.

"Оба лидера признают важность поддержания регулярной связи во избежание просчетов и содействия транспарентности в тех областях, где наши военные действуют в непосредственной близости. В соответствии с прошлой практикой оба согласились держать детали своих разговоров в секрете", — отмечается в сообщении.