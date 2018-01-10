В Сирии более 260 человек вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Более 260 человек вернулись в свои дома за прошедшие сутки в Сирии, сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Также сообщается, что в течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром были зафиксированы отдельные немногочисленные случаи нарушения режима в провинциях Идлиб, Алеппо и Дамаск.
Кроме того, подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Абудия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.
Добавляется, что офицеры Центра по примирению совместно с представителями Сирийского арабского Красного Полумесяца посетили в лечебных учреждениях города Дамаска больных, эвакуированных из зоны Восточной Гуты.
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