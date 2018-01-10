В Сирии более 260 человек вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Более 260 человек вернулись в свои дома за прошедшие сутки в Сирии, сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"Продолжается возвращение в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки к местам прежнего проживания вернулись 266 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор – 221, в провинции Алеппо – 23, в провинции Хомс – 22 человека", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром были зафиксированы отдельные немногочисленные случаи нарушения режима в провинциях Идлиб, Алеппо и Дамаск.

Кроме того, подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Абудия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

Добавляется, что офицеры Центра по примирению совместно с представителями Сирийского арабского Красного Полумесяца посетили в лечебных учреждениях города Дамаска больных, эвакуированных из зоны Восточной Гуты.

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