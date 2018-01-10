МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Тегеран надеется, что конгресс национального диалога Сирии в Сочи поможет найти политическое урегулирование конфликта в САР, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на переговорах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Мы привержены сотрудничеству с вами, с нашими турецкими друзьями (чтобы – ред.) двигаться вместе в одном направлении с тем, чтобы конгресс, который пройдет в Сочи, — на нем будет найден путь к политическому урегулированию сирийского кризиса", — сказал Зариф.

По его словам, конгресс нацдиалога в Сочи является важной помощью "тенденциям ООН в Женеве для того, чтобы достичь устойчивого мира".

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