Лавров рассказал о подготовке Конгресса нацдиалога Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом. 10 января 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом. 10 января 2018

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия и Иран находятся на ответственном этапе подготовки Конгресса нацдиалога Сирии, без этой идеи и итогов астанинских переговоров не было бы важных результатов переговоров в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы находимся на очень ответственном этапе подготовки нашей тройственной российско-ирано-турецкой инициативы проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Мы уверены, что без наших инициативных шагов, начиная год назад, когда стартовал астанинский процесс, и женевские переговоры были бы не столь важными для всех участников этого процесса", — сказал Лавров на встрече в Москве с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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