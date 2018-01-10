Чижов призвал ЕС внести более существенный вклад в восстановление Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов призвал ЕС внести "более существенный" вклад в урегулирование сирийской ситуации, чем просто оказание гуманитарной помощи.

"ЕС хочет для начала осуществить политический переход, однако в это время страдают люди. Поэтому мы полагаем, что настало время выйти за рамки гуманитарной помощи к чему-то более существенному", — заявил российский дипломат в интервью изданию Financial Times

Он также добавил, что Евросоюз "будет нести ответственность" в случае, если не предоставит средства для восстановления Сирии. "Мы будем координировать усилия с другими возможными игроками. Гипотетически, иранцы могут сказать: "Мы предоставляем определенное количество денег для восстановления, а что скажет Британия? Что скажет ЕС?" — отметил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

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