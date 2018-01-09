Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о гуманитарной ситуации в Ракке

ООН, 9 янв — РИА Новости. Россия поднимет вопрос о гуманитарной ситуации в сирийской Ракке в ходе закрытых консультаций Совета Безопасности ООН во вторник, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы хотим обсудить гуманитарную ситуацию (в Ракке)", — сказал он журналистам в ООН перед заседанием СБ по химическому разоружению Сирии во вторник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о гуманитарной ситуации в Ракке, заявил, что город практически разрушен и стоит на грани эпидемии. Он также отметил, что город заминирован: "кроме установленных мин при отходе бандитов там есть неразорвавшиеся предметы", из-за чего люди не могут зайти в свои дома.

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