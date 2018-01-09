Сирийская оппозиция выступила против проведения конгресса нацдиалога в Сочи...

ООН, 9 янв — РИА Новости. Объединенная сирийская оппозиция считает, что проведение Конгресс национального сирийского диалога в Сочи подрывает женевский процесс. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Сирийской комиссии по переговорам Яхьи Ариди по итогам встречи оппозиционеров с генсеком ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел встречу с президентом оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам Насером аль-Харири в понедельник.

"Есть риск, что процесс в Сочи подорвет женевские переговоры и цель перехода (власти), прописанную в женевском коммюнике и резолюции СБ ООН 2254. В Женеве идет политический процесс, но он не работает, потому что режим отказывается вести переговоры. Параллельный процесс не изменит эту реальность", — говорится в заявлении Ариди, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Делегация сирийской оппозиции с 8 по 12 января находится с визитом в США — Нью-Йорке и Вашингтоне "для участия во встречах высокого уровня относительно сирийского кризиса, ухудшающейся гуманитарной ситуации и текущих дипломатических усилий по поиску политического решения", сообщили ранее в СКП.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем — и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.

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