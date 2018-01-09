РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Самолет-разведчик США кружил над Хмеймимом во время атаки дронов

23:4909.01.2018
6488519
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБеспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и ТартусеБеспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский разведывательный самолет следил за атакой дронов на российские военные объекты в Сирии, сообщило Минобороны.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный политолог: в Сирии террористы применили новые методы атак
"Посейдон" более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал над Средиземным морем между Хмеймимом и Тартусом. В ведомстве сочли появление разведывательного самолета в регионе "странным совпадением".

В министерстве также прокомментировали заявление Пентагона о том, что технологии, использованные при атаке дронов, "легко доступны на открытом рынке".

"Запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS" могут исключительно высококвалифицированные специалисты, которые прошли "приличную инженерную школу одной из развитых стран", отметили в ведомстве, указав на то, что "получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу".

Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Депутат о беспилотниках у боевиков в Сирии: США импортируют нестабильность
Накануне стало известно о срыве атаки с применением дронов на российские военные объекты в Сирии. Десять ударных беспилотников в ночь на шестое января пытались скинуть бомбы на авиабазу Хмеймим, еще три — на Тартус. Летательные аппараты удалось оперативно уничтожить, никакого ущерба они не нанесли.

Запад "выпустил джинна"

Слова Пентагона о том, что компоненты для беспилотника можно достать на "открытом рынке" являются намеренной дезинформацией, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Заявление представителя Пентагона насчет легкой доступности технологий, использованных для совершения атаки БПЛА на российскую базу в Сирии, рассчитано на обычных людей, знакомых с беспилотниками лишь по картинкам с телевизионного экрана. Для специалиста это очевидный блеф. Не удивлюсь, если завтра кто-то в США заявит, что и атомную бомбу можно приобрести на свободном рынке", — сказал сенатор.

Клинцевич считает, что причастность американских спецслужб к провалившейся атаке очевидна.

Боевики. Архивное фото
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada
Минобороны предупредило об угрозе атак дронами боевиков в любой стране
"Почти уверен, что пусками БПЛА руководили специальные инструкторы. Террористы сами бы не справились. Продолжаю утверждать, что дело не обошлось без спецслужб США. По "чистой случайности" в этом районе более четырех часов барражировал американский разведывательный самолет", — заявил он.

Сенатор отметил, что уже нет смысла обвинять Вашингтон в нарушении каких-либо моральных норм в межгосударственных отношениях, так как это уже "пройденный этап".

"Вопрос стоит в значительно более жесткой плоскости. Передав террористам новейшие технологии прямо или через посредников, США выпустили джина из бутылки. Технологии – не деньги: если их получают, то обратно не отдают", — сказал Клинцевич.

Политик полагает, что благодаря этому террористы получили возможность использовать беспилотники не только в Сирии, но и в других частях мира.

Ликвидаторы дронов

На фоне участившихся атак малоразмерных БПЛА стало известно о подготовке "ответных мер". Так, в Росгвардии собираются создать специальные подразделения для борьбы с дронами, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление заместителя директора ведомства Сергея Меликова.

"Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО", — отметил Меликов.

Специальное оборудование для борьбы с беспилотниками, как выяснило издание, могут разместить на объектах государственной важности, к которым относятся, например, атомные станции.

Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
chip-club
Перехватить надо было Посейдон, напугать.
23:58
09.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Вадим из Ростоваchip-club
chip-club, запустить по нему С-400, перевязанную изолентой? Типа террорасты тоже на свободном рынке несколько штук перехватили.
00:09
10.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена