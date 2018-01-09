Самолет-разведчик США кружил над Хмеймимом во время атаки дронов

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский разведывательный самолет следил за атакой дронов на российские военные объекты в Сирии, сообщило Минобороны.

"Посейдон" более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал над Средиземным морем между Хмеймимом и Тартусом. В ведомстве сочли появление разведывательного самолета в регионе "странным совпадением".

В министерстве также прокомментировали заявление Пентагона о том, что технологии, использованные при атаке дронов, "легко доступны на открытом рынке".

"Запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS" могут исключительно высококвалифицированные специалисты, которые прошли "приличную инженерную школу одной из развитых стран", отметили в ведомстве, указав на то, что "получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу".

Запад "выпустил джинна"

Накануне стало известно о срыве атаки с применением дронов на российские военные объекты в Сирии. Десять ударных беспилотников в ночь на шестое января пытались скинуть бомбы на авиабазу Хмеймим, еще три — на Тартус. Летательные аппараты удалось оперативно уничтожить, никакого ущерба они не нанесли.

Слова Пентагона о том, что компоненты для беспилотника можно достать на "открытом рынке" являются намеренной дезинформацией, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Заявление представителя Пентагона насчет легкой доступности технологий, использованных для совершения атаки БПЛА на российскую базу в Сирии, рассчитано на обычных людей, знакомых с беспилотниками лишь по картинкам с телевизионного экрана. Для специалиста это очевидный блеф. Не удивлюсь, если завтра кто-то в США заявит, что и атомную бомбу можно приобрести на свободном рынке", — сказал сенатор.

Клинцевич считает, что причастность американских спецслужб к провалившейся атаке очевидна.

"Почти уверен, что пусками БПЛА руководили специальные инструкторы. Террористы сами бы не справились. Продолжаю утверждать, что дело не обошлось без спецслужб США. По "чистой случайности" в этом районе более четырех часов барражировал американский разведывательный самолет", — заявил он.

Сенатор отметил, что уже нет смысла обвинять Вашингтон в нарушении каких-либо моральных норм в межгосударственных отношениях, так как это уже "пройденный этап".

"Вопрос стоит в значительно более жесткой плоскости. Передав террористам новейшие технологии прямо или через посредников, США выпустили джина из бутылки. Технологии – не деньги: если их получают, то обратно не отдают", — сказал Клинцевич.

Политик полагает, что благодаря этому террористы получили возможность использовать беспилотники не только в Сирии, но и в других частях мира.

Ликвидаторы дронов

На фоне участившихся атак малоразмерных БПЛА стало известно о подготовке "ответных мер". Так, в Росгвардии собираются создать специальные подразделения для борьбы с дронами, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление заместителя директора ведомства Сергея Меликова.

"Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО", — отметил Меликов.

Специальное оборудование для борьбы с беспилотниками, как выяснило издание, могут разместить на объектах государственной важности, к которым относятся, например, атомные станции.