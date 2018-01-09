Депутат о беспилотниках у боевиков в Сирии: США импортируют нестабильность

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Технологии, позволившие террористам в Сирии совершить атаку на российские объекты с помощью беспилотников, невозможно приобрести на обычно рынке, вопреки заявлению Пентагона, США импортируют в этот регион нестабильность, заявил во вторник РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ("Единая Россия").

"Стабильность в этом регионе Соединенным Штатам Америки не нужна, они импортируют как раз нестабильность, они как раз мастера разжечь костер в других регионах, подальше от своих границ. То, что приобретены они (технологии — ред.) на обычном рынке — это невозможно… Идут наверняка прямые поставки", — сказал собеседник агентства.

Депутат также назвал заявление Пентагона лукавством и попыткой ввести мировую общественность в заблуждение. "Идет некое лукавство: поставки существуют оружия различного назначения для так называемой свободной сирийской оппозиции, но мы же помним случай, когда США были не в состоянии размежевать, кто там оппозиция, а кто там террористы", — подчеркнул парламентарий.

Минобороны России ранее, комментируя слова представителя Пентагона о том, что технологии, использованные в ходе атаки беспилотников террористов 6 января на российские военные объекты в Сирии, "легко доступны на открытом рынке", подчеркнули, что в заявлении российского военного ведомства ранее намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях. По данным МО РФ, для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, нужно иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Кроме того, получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко "не каждому под силу". Также в период атаки террористов над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом разведывательный самолет ВМС США "Посейдон", сообщили в Минобороны РФ.