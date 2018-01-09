Израиль нанес удар по территории Сирии

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по сирийским военным объектам, говорится в заявлении командования армии Арабской Республики.
"Вражеская авиация Израиля сегодня в 2:40 утра выпустила несколько ракет с территории Ливана в сторону района Эль-Кутейфа провинции Дамаск. Наша ПВО перехватила их и попала по одному из самолетов", — говорится в сообщении.
Около 4:15 по местному времени израильские ВВС запустили еще четыре ракеты из района Тиверия. Сирийские силы противовоздушной обороны их перехватили, одну ракету уничтожили, а остальные упали неподалеку от одного из военных объектов, заявляет командование.
В Армии обороны Израиля отказались комментировать РИА Новости сообщения об этих ударах и своей причастности к ним.
Дамаск обвиняет Израиль в поддержке боевиков
"Израильская агрессия <…> является тщетной попыткой поднять упаднические настроения, связанные с болезненными (для боевиков. — Прим. ред.) поражениями в районе Харасты в восточном пригороде Дамаска и стремительными победами армии в Идлибе", — говорится в заявлении.
Что Израиль бомбит в Сирии
Так, 23 декабря израильские ВВС атаковали сирийский военный объект на Голанских высотах, в районе Кунейтра. Что именно стало его целью, не уточнялось. Тогда эта атака, как заявляли в Сирии, обошлась без человеческих жертв.
В начале декабря израильские военные дважды атаковали объекты в Сирии. Как сообщали сирийские СМИ, в ночь на 2 декабря силы ПВО отразили ракетный удар к югу от Дамаска. Израильская газета The Times of Israel писала тогда, что целью была иранская военная база, расположенная в 50 километрах от сирийско-израильской границы. В Дамаске этот инцидент назвали "неприкрытым нападением".
Три дня спустя, 5 декабря сирийские СМИ вновь сообщили о том, что силы ПВО отразили очередной ракетный удар. Как говорилось в сообщениях, удалось уничтожить три из шести ракет, выпущенных со стороны Израиля.
По данным источника РИА Новости, целью этого удара был Исследовательский центр в пригороде Дамаска.
Сирийский МИД тогда направил на имя генерального секретаря ООН и председателя Совбеза письмо, в котором говорилось, что эти атаки совпали по времени с ракетными обстрелами террористов. В Дамаске сочли это новым доказательством связи Израиля с террористическими группировками "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.
В письме также говорилось, что Израиль предоставляет террористам вооружение и оказывает логистическую помощь. МИД Сирии призывал Совбез ООН выступить с осуждением действий Израиля и принять незамедлительные меры, чтобы прекратить атаки.
Против "Хезболлах"…
"Мы придерживаемся долгосрочной политики предотвращения передачи "Хезболлах" через сирийскую территорию вооружений, меняющих правила игры", — сказал Нетаньяху.
Эта политика не изменилась, подчеркнул он. "При необходимости мы поддерживаем ее конкретными действиями", — добавил премьер.
…и Ирана
Кроме того, Нетаньяху обвинил Иран в намерении разместить в Сирии сто тысяч наемников-шиитов.
"В рамках иранских планов завоевания и колонизации Сирии они хотят привезти туда сто тысяч шиитов, шиитских бойцов, импортируемых Ираном, — неиранцев, но под иранским командованием", — сказал израильский премьер.
По мнению Нетаньяху, необходимость противостояния шиитским вооруженным формированиям приведет к рождению в Сирии "сына ИГИЛ* и внука "Аль-Каиды"*.
"Куда это все выплеснется? В Европу. Куда направится людской поток? В Европу. Кто прямо сейчас этому противостоит? Прямо сейчас один только Израиль", — сказал премьер, призвав дипломатов объединить в борьбе с радикальным исламизмом как суннитского, так и шиитского толка.
По словам Нетаньяху, Израиль преисполнен "абсолютной решимости" не дать Ирану создать военную базу в Сирии. "Для вас это тоже опасно, поскольку завоевание Ираном Ближнего Востока в конечном счете отразится на всех ваших интересах", — сказал он, обращаясь к послам.
Премьер добавил, что Израиль всеми силами противодействует попыткам ИГ* закрепиться на Синайском полуострове. "По мере того, как ИГИЛ* сжимается и уничтожается в Ираке и Сирии, оно пытается создать альтернативную территориальную базу на Синае. Израиль мириадами способов вносит свой вклад в противодействие этому", — сказал Нетаньяху.
"В целом я назвал бы Израиль самой мощной из коренных для Ближнего Востока сил, которые противостоят радикальному исламу", — заключил он.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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