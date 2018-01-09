Израиль нанес удар по территории Сирии

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по сирийским военным объектам, говорится в заявлении командования армии Арабской Республики.

Ракеты были выпущены с Голанских высот и самолетами из воздушного пространства Ливана.

"Вражеская авиация Израиля сегодня в 2:40 утра выпустила несколько ракет с территории Ливана в сторону района Эль-Кутейфа провинции Дамаск. Наша ПВО перехватила их и попала по одному из самолетов", — говорится в сообщении.

Около 4:15 по местному времени израильские ВВС запустили еще четыре ракеты из района Тиверия. Сирийские силы противовоздушной обороны их перехватили, одну ракету уничтожили, а остальные упали неподалеку от одного из военных объектов, заявляет командование.

В Армии обороны Израиля отказались комментировать РИА Новости сообщения об этих ударах и своей причастности к ним.

Дамаск обвиняет Израиль в поддержке боевиков

Сирийское командование заявило, что ракетные удары нанесли материальный ущерб, не уточняя, в чем он заключался. При этом Дамаск в очередной раз предупредил о последствиях, к которым могут привести подобные действия.

"Израильская агрессия <…> является тщетной попыткой поднять упаднические настроения, связанные с болезненными (для боевиков. — Прим. ред.) поражениями в районе Харасты в восточном пригороде Дамаска и стремительными победами армии в Идлибе", — говорится в заявлении.

Что Израиль бомбит в Сирии

Израильские власти признают, что десятки раз наносили удары по Сирии, и чаще всего объясняют их необходимостью сорвать переправку оружия проиранскому движению ливанских шиитов "Хезболлах", чьи военизированные формирования сражаются на стороне сирийского президента Башара Асада.

Так, 23 декабря израильские ВВС атаковали сирийский военный объект на Голанских высотах, в районе Кунейтра. Что именно стало его целью, не уточнялось. Тогда эта атака, как заявляли в Сирии, обошлась без человеческих жертв.

В начале декабря израильские военные дважды атаковали объекты в Сирии. Как сообщали сирийские СМИ, в ночь на 2 декабря силы ПВО отразили ракетный удар к югу от Дамаска. Израильская газета The Times of Israel писала тогда, что целью была иранская военная база, расположенная в 50 километрах от сирийско-израильской границы. В Дамаске этот инцидент назвали "неприкрытым нападением".

Три дня спустя, 5 декабря сирийские СМИ вновь сообщили о том, что силы ПВО отразили очередной ракетный удар. Как говорилось в сообщениях, удалось уничтожить три из шести ракет, выпущенных со стороны Израиля.

По данным источника РИА Новости, целью этого удара был Исследовательский центр в пригороде Дамаска.

Сирийский МИД тогда направил на имя генерального секретаря ООН и председателя Совбеза письмо, в котором говорилось, что эти атаки совпали по времени с ракетными обстрелами террористов. В Дамаске сочли это новым доказательством связи Израиля с террористическими группировками "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

В письме также говорилось, что Израиль предоставляет террористам вооружение и оказывает логистическую помощь. МИД Сирии призывал Совбез ООН выступить с осуждением действий Израиля и принять незамедлительные меры, чтобы прекратить атаки.

Против "Хезболлах"…

Официальные власти Израиля, как и военные, не комментируют очередной ракетный удар по сирийской территории. Однако глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху на встрече с послами стран НАТО говорил о необходимости противодействия ливанскому движению "Хезболлах".

"Мы придерживаемся долгосрочной политики предотвращения передачи "Хезболлах" через сирийскую территорию вооружений, меняющих правила игры", — сказал Нетаньяху.

Эта политика не изменилась, подчеркнул он. "При необходимости мы поддерживаем ее конкретными действиями", — добавил премьер.

…и Ирана

Кроме того, Нетаньяху обвинил Иран в намерении разместить в Сирии сто тысяч наемников-шиитов.

"В рамках иранских планов завоевания и колонизации Сирии они хотят привезти туда сто тысяч шиитов, шиитских бойцов, импортируемых Ираном, — неиранцев, но под иранским командованием", — сказал израильский премьер.

Он предупредил, что реализация этих планов может с новой силой разжечь конфликт в Сирии, и в очередной раз отметил, что Израиль не допустит постоянного военного присутствия Ирана на своих северных границах.

По мнению Нетаньяху, необходимость противостояния шиитским вооруженным формированиям приведет к рождению в Сирии "сына ИГИЛ* и внука "Аль-Каиды"*.

"Куда это все выплеснется? В Европу. Куда направится людской поток? В Европу. Кто прямо сейчас этому противостоит? Прямо сейчас один только Израиль", — сказал премьер, призвав дипломатов объединить в борьбе с радикальным исламизмом как суннитского, так и шиитского толка.

По словам Нетаньяху, Израиль преисполнен "абсолютной решимости" не дать Ирану создать военную базу в Сирии. "Для вас это тоже опасно, поскольку завоевание Ираном Ближнего Востока в конечном счете отразится на всех ваших интересах", — сказал он, обращаясь к послам.

Премьер добавил, что Израиль всеми силами противодействует попыткам ИГ* закрепиться на Синайском полуострове. "По мере того, как ИГИЛ* сжимается и уничтожается в Ираке и Сирии, оно пытается создать альтернативную территориальную базу на Синае. Израиль мириадами способов вносит свой вклад в противодействие этому", — сказал Нетаньяху.

"В целом я назвал бы Израиль самой мощной из коренных для Ближнего Востока сил, которые противостоят радикальному исламу", — заключил он.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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