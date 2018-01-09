Боевики обстреляли центр Дамаска

ДАМАСК, 9 янв – РИА Новости. Количество жертв обстрела исторического центра Дамаска и христианского квартала Кассаа возросло до пяти человек, более тридцати мирных жителей ранены, сообщил РИА Новости источник в полиции.

По словам собеседника агентства, боевики из квартала Джобар запустили по районам Баб-Тума и Кассаа более тридцати ракет.

Между тем, ранее сообщалось, что огонь велся из минометов.

Боевики в восточном пригороде Дамаска, который входит в зону деэскалации, регулярно нарушают режим прекращения огня. Они обстреливают из минометов и ракетных установок как центр города, так и окраины.

Кроме того, отряды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и их союзники периодически нападают на позиции сирийской армии. В последний раз экстремисты атаковали военных в Харасте — восточном пригороде Дамаска.

* Терористическая организация, запрещенная в России