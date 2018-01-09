Нетаньяху рассказал, зачем Израиль наносит удары по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв — РИА Новости. Израиль действует, чтобы не допустить передачи ливанскому движению "Хезболлах" современных вооружений через территорию Сирии, сказал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Заявление, прозвучавшее на встрече с послами стран НАТО, не содержало прямых отсылок к очередной бомбардировке соседней страны, чьи власти возложили ответственность за налет на военно-воздушные силы еврейского государства.

"Мы придерживаемся долгосрочно политики предотвращения передачи "Хезболлах" через сирийскую территорию вооружений, меняющих правила игры", — сказал Нетаньяху.

"Эта политика не изменилась. При необходимости мы поддерживаем ее конкретными действиями", — добавил он.

Израильские власти признают, что десятки раз наносили удары по территории Сирии, и чаще всего объясняют их необходимостью сорвать переправку "Хезболлах" зенитных систем, противотанковых комплексов или дальнобойных ракет.

Проиранское движение ливанских шиитов в прошлом не раз воевало с еврейским государством, а сейчас сражается в САР на стороне президента Башара Асада.

Ранее сирийская армия объявила, что минувшей ночью несколько израильских ракет разорвались рядом с неназванным военным объектом в провинции Дамаск и нанесли ему материальный ущерб. Сирийцы говорят, что силы ПВО перехватили часть ракет, выпущенных ВВС Израиля, и обстреляли самолет, который участвовал в налете.

Израильские военные отказались комментировать сообщения о бомбардировке и своей к ней причастности.

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