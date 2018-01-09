Минобороны заметило самолет-разведчик США во время атаки на Хмеймим

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский разведывательный самолет находился в районе Хмеймима в тот момент, когда террористы атаковали российскую базу в Сирии с помощью беспилотников, сообщило Минобороны.

"Посейдон" барражировал над Средиземным морем между Тартусом и Хмеймимом более четырех часов на высоте семь тысяч метров. В ведомстве назвали это "странным совпадением".

Министерство также прокомментировало заявление представителя Пентагона о том, что технологии, использованные при атаке 6 января, "легко доступны на открытом рынке".

Как заметили в Минобороны, для того, чтобы "запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS", нужно иметь "приличную инженерную школу одной из развитых стран".

"Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу", — подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 6 января в Сирии сорвали попытку террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Боевики использовали тринадцать ударных дронов. Семь из них уничтожили зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С". Российские военные смогли перехватить контроль над еще шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались из-за столкновения с землей.

В Кремле заявили, что у российских баз есть все необходимые возможности для борьбы с подобными "террористическими вылазками", которые будут продолжаться.

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