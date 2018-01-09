Нетаньяху обвинил Иран в намерении разместить в Сирии 100 тысяч наемников

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в намерении разместить в Сирии сто тысяч наемников-шиитов в рамках проекта "завоевания и колонизации" арабской страны.

На встрече с послами стран НАТО Нетаньяху предупредил, что реализация таких планов может с новой силой разжечь конфликт к соседней стране, и повторил, что Израиль не допустит постоянного военного присутствия Ирана на своих северных границах.

"В рамках иранских планов завоевания и колонизации Сирии они хотят привезти туда сто тысяч шиитов, шиитских бойцов, импортируемых Ираном, — неиранцев, но под иранским командованием", — сказал Нетаньяху.

"Если Иран добьется этой цели и привезет в Сирию сто тысяч шиитских бойцов, это заново разожжет тот же конфликт", — предупредил глава правительства.

Он прогнозирует, что необходимость противостояния шиитским вооруженным формированиям приведет к рождению в Сирии "сына ИГИЛ* и внука "Аль-Каиды"*.

"Куда это все выплеснется? В Европу. Куда направится людской поток? В Европу. Кто прямо сейчас этому противостоит? Прямо сейчас один только Израиль", — сказал Нетаньяху, призвав дипломатов объединить в борьбе с радикальным исламизмом как суннитского, так и шиитского толка.

"Мы преисполнены абсолютной решимости не дать Ирану создать… военную базу в Сирии и подтверждаем свои слова действиями. Для вас это тоже опасно, поскольку завоевание Ираном Ближнего Востока в конечном счете отразится на всех ваших интересах", — сказал Нетаньяху.

Он также сообщил, что Израиль "мириадами способов" противодействует попыткам ИГИЛ закрепиться на египетском Синайском полуострове после разгрома в Сирии и Ираке. "По мере того, как ИГИЛ сжимается и уничтожается в Ираке и Сирии, оно пытается создать альтернативную территориальную базу на Синае. Израиль мириадами способов вносит свой вклад в противодействие этому", — сказал Нетаньяху.

"В целом я назвал бы Израиль самой мощной из коренных для Ближнего Востока сил, которые противостоят радикальному исламу", — добавил он.