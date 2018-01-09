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Война в Сирии
Война в Сирии

Песков прокомментировал атаку боевиков на базу Хмеймим

16:1309.01.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Оставшийся в Сирии российский военный контингент в состоянии дать отпор разрозненным группировкам террористов, которые продолжают действовать в республике. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал нападение боевиков на базу Хмеймим.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Эксперт рассказал об особенностях атаковавших Хмеймим дронов
Кроме того, он напомнил, что, "принимая решение о выводе наших военных из Сирии, руководствовались прежде всего тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций".

Песков также указал, что сейчас в республике стоит сконцентрироваться на вопросах "в русле политического урегулирования".

Новая страница в истории терроризма

Министерство обороны в понедельник сообщило о срыве атаки с применением беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Десять ударных дронов попытались совершить налет на авиабазу Хмеймим, а еще три — на Тартус.

Все беспилотники удалось уничтожить. Пострадавших или материального ущерба нет.

Террористы, как отметили в Минобороны, впервые использовали технологии наведения по спутниковым координатам GPS. Все участвовавшие в атаке аппараты имели барометрические датчики и сервоприводы управления рулями высоты.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дроны на службе террористов: Россия предупреждает об опасности
Техническая экспертиза захваченных беспилотников показала, что террористы могут атаковать объекты с дальности около ста километров.

Применение дронов говорит о том, что техническое оснащение террористов вышло на принципиально новый уровень, сообщил РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко.

"Можно сказать, что это новая страница в истории международного терроризма. Стоит отметить, что в Сирии беспилотники запускались с довольно больших расстояний. Сейчас это реальная угроза, с которой придется считаться всем мировым спецслужбам, это новый вызов, который мировой терроризм бросил всем государствам", — сказал Коротченко.

По словам эксперта, целями террористов могут стать не только военные, но и гражданские объекты, автомобильные кортежи и резиденции государственных лидеров, а также промышленные предприятия, хранилища горючего, станции газоперекачки и тому подобное.

"Не без участия западных спецслужб"

Укладка тормозного парашюта для штурмовика Су-25 ВКС России на аэродроме в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: Россия как "былинный богатырь" сделала большое дело в Сирии
К атаке на Хмеймим и Тартус могут иметь отношение западные спецслужбы, заявил в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Министерство обороны достаточно серьезно к этому отнеслось – и это оправдано. Опасность в том, что террористам могут способствовать спецслужбы западных стран. Не случайно, что некоторые составляющие дронов – иностранного производства. И, конечно, при их помощи, а также при некоторых, скажем так, слабых местах в обороне каких-либо стран это (атака боевиков с помощью дронов. — Прим. ред.) может произойти", — сказал Швыткин.

Мнение депутата разделяют военные эксперты. Так, Коротченко уверен, что самостоятельно боевики собрать дрон никак не могли.

"Сегодня беспилотники производят десятки стран. Совершенно очевидно, что своими силами вряд ли боевики без посторонней помощи смогли организовать массовый налет дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствам, да и сам механизм сброса этих мини-бомб не на коленках сделан", — указал эксперт.

По словам Коротченко, теперь Министерству обороны придется усилить безопасность объектов в Сирии с учетом того, что их может атаковать с десяток и более беспилотников.

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Война в Сирии
Комментарии
6 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Валерий ШтатькоGennady Mishin
Gennady Mishin, Уважаемый, с кем договариваться? С США? Это их детище, которое они кормят, оружие, дронами и т.д.
17:03
09.01.2018
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Валерий Штатько
Американцы одного не понимают.Вооружая террористов дронами против России, они вооружают их против себя.Все эти действия вернутся бумерангом.
16:58
09.01.2018
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