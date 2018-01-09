Эксперт рассказал об особенностях атаковавших Хмеймим дронов

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сбитый в небе над Сирией в районе Хмеймима беспилотник (дрон) террористов, ранее показанный по ТВ, является образцом кустарного производства, сообщил РИА Новости во вторник ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.

Российские ПВО выявили 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам. Российские военные посадили три дрона вне базы, еще три взорвались от столкновения с землей, семь остальных были уничтожены средствами ПВО.

"Показанный беспилотный летательный аппарат (БЛА), несмотря на то, что является ярким примером исключительно кустарного производства местных "авиамоделистов", своего рода "беспилотный камикадзе", тем не менее, способен решить задачу доставки некоего взрывного устройства к цели с заранее известными координатами, что было неоднократно продемонстрировано джихадистами в Сирии и Ираке", — сказал Федутинов.

При этом он подчеркнул, что, учитывая очевидно весьма незначительную стоимость данного изделия, оно представляется достаточно эффективным решением, способным представлять угрозу для сил и средств противоборствующей стороны в случае недостаточного прикрытия средствами ПВО и РЭБ.

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