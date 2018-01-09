В ООН обеспокоены ситуацией с переселенцами в Идлибе

ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена ситуацией с переселенцами в сирийском Идлибе, куда гуманитарные организации имеют ограниченный доступ из-за проблем с безопасностью, заявил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.

"Мы продолжаем высказывать свою озабоченность ситуацией с безопасностью в южном Идлибе и пригороде Хамы на северо-востоке Сирии, где боевые действия, которые продолжаются, привели к жертвам среди мирного населения", — сказал он.

По его словам, с 1 декабря прошлого года десятки тысяч человек зарегистрированы как временно переселенные из-за боевых действий. Большинство из них переехало в северо-западные и южные районы Идлиба.

"Мы полагаем, что порядка 2 миллионов человек находится в провинции Идлиб, половина из них уже была переселена до недавней эскалации насилия. С наступлением зимы основным приоритетом становится предоставление безопасного убежища. Мы пытаемся предоставить необходимую помощь нуждающимся, но вопросы безопасности остаются для нас проблемой", — добавил Лерке.

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