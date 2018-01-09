В Сирии заявили, что Израиль ударами по стране поддерживает террористов

БЕЙРУТ, 9 янв — РИА Новости. Израиль ракетными ударами по армии Сирии в очередной раз подтверждает свою поддержку террористических группировок, которые терпят поражения в Идлибе и пригороде Дамаска, завило командование сирийской армии.

Ранее командование армии САР заявило, что Израиль в ночь на вторник трижды атаковал военные объекты в пригороде Дамаска. Ракеты были выпущены с Голанских высот и самолетами из воздушного пространства Ливана.

"Израильская агрессия вновь подтверждает поддержку террористических группировок в Сирии и является тщетной попыткой поднять упаднические настроения, связанные с болезненными (для боевиков) поражениями в районе Харасты в восточном пригороде Дамаска и стремительными победами армии в Идлибе", — говорится в заявлении.

Командование сирийской армии в очередной раз предупредило о последствиях, к которым могут привести подобные агрессии, и возложило на Израиль всю ответственность за них.

Ранее израильские военные отказались комментировать РИА Новости сообщения об очередном авиаударе по Сирии и своей причастности к нему.