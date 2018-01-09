МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Каждый мусульманин должен быть благодарен России за разгром террористов в Сирии, так как благодаря этому была очищена религия, заявил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Россия проводила операцию против запрещенной террористической группировки "Исламское государство"* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Одиннадцатого декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

Читайте полный текст интервью >>



"Как мусульманин я хочу сказать, что благодаря вооруженным силам Российской Федерации, благодаря твердой позиции руководства Сирии и армии Сирии очищена религия. Ведь все свои злодеяния террористы совершали под именем религии, под знаменем ислама. Они даже создали кощунственное так называемое "Исламское государство"*. И с именем Всевышнего они убивали, резали, взрывали мечети, церкви – все то, что напрямую запрещено Кораном. Конечно, каждый мусульманин в мире сегодня должен быть благодарен России за то, что мы это зло победили", — сказал Евкуров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.