Израильские военные отказались комментировать сообщения о налете на Сирию

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв — РИА Новости. Израильские военные отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и своей причастности к нему.

Ранее сирийская армия объявила, что минувшей ночью силы ПВО перехватили часть ракет, выпущенных ВВС Израиля по военным объектам на территории страны, и обстреляли самолет, который участвовал в налете.

"Мы это не комментируем", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.

Сирийцы говорят, что несколько израильских ракет разорвались рядом с неназванным военным объектом в провинции Дамаск и нанесли ему материальный ущерб. По сирийским данным, обстрелы велись из воздушного пространства Ливана и севера Израиля.

Израильские власти признают, что десятки раз наносили удары по Сирии, и чаще всего объясняют их необходимостью сорвать переправку оружия проиранскому движению ливанских шиитов "Хезболлах", чьи военизированные формирования сражаются на стороне сирийского президента Башара Асада.

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