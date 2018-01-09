Израильские военные отказались комментировать сообщения о налете на Сирию

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв — РИА Новости. Израильские военные отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и своей причастности к нему.
"Мы это не комментируем", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.
Сирийцы говорят, что несколько израильских ракет разорвались рядом с неназванным военным объектом в провинции Дамаск и нанесли ему материальный ущерб. По сирийским данным, обстрелы велись из воздушного пространства Ливана и севера Израиля.
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