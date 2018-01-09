Дамаск обвинил Израиль в ракетном ударе по военным объектам в Сирии

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по сирийским военным объектам, говорится в заявлении командования армии Арабской Республики.
Около 4:15 по местному времени израильские ВВС запустили еще четыре ракеты из района Тиверия. Сирийские силы противовоздушной обороны их перехватили, одну ракету уничтожили, а остальные упали неподалеку от одного из военных объектов.
Сирийская армия заявила, что действия Израиля нанесли материальный ущерб.
В пресс-службе армии обороны еврейского государства отказались комментировать РИА Новости эту информацию.
В начале того же месяца сообщалось, что сирийская ПВО отразила ракетный удар со стороны Израиля. В Дамаске назвали этот инцидент "неприкрытым нападением". Израильские СМИ тогда написали, что целью атаки была иранская военная база.
Кроме того, в декабре сирийские силы предотвратили еще один израильский удар, целью которого был Центр научных исследований в Дамаске.
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