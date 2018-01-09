Эксперт назвал атаку дронов на Хмеймим новой страницей в истории терроризма

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Атака ударных беспилотников на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе стала новой страницей в истории международного терроризма, свидетельствующей о новых технологических возможностях боевиков, заявил во вторник РИА Новости известный военный эксперт Игорь Коротченко.

По данным Минобороны России, атака была сорвана в ночь на 6 января, сбито 13 "малоразмерных воздушных целей". Военные отметили, что использованные при нападении инженерные решения "могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями".

"Можно сказать, что это новая страница в истории международного терроризма. Стоит отметить, что в Сирии беспилотники запускались с довольно больших расстояний. Сейчас это реальная угроза, с которой придется считаться всем мировым спецслужбам, это новый вызов, который мировой терроризм бросил всем государствам", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что подобные теракты могут произойти в любом государстве, будь то страны Европы, Ближнего Востока или Азии. По его словам, целями могут стать не только военные, но и гражданские объекты, автомобильные кортежи и резиденции государственных лидеров, а также промышленные предприятия, хранилища горючего, станции газоперекачки и тому подобное.

При этом Коротченко выразил сомнение, что боевики могли самостоятельно освоить технологии производства и использования БПЛА.

"Сегодня беспилотники производят десятки стран. Совершенно очевидно, что своими силами вряд ли боевики без посторонней помощи смогли организовать массовый налет дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствам, да и сам механизм сброса этих мини-бомб не на коленках сделан", — указал главный редактор журнала "Национальная оборона".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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