Эксперт назвал атаку дронов на Хмеймим новой страницей в истории терроризма

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Атака ударных беспилотников на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе стала новой страницей в истории международного терроризма, свидетельствующей о новых технологических возможностях боевиков, заявил во вторник РИА Новости известный военный эксперт Игорь Коротченко.
"Можно сказать, что это новая страница в истории международного терроризма. Стоит отметить, что в Сирии беспилотники запускались с довольно больших расстояний. Сейчас это реальная угроза, с которой придется считаться всем мировым спецслужбам, это новый вызов, который мировой терроризм бросил всем государствам", — сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что подобные теракты могут произойти в любом государстве, будь то страны Европы, Ближнего Востока или Азии. По его словам, целями могут стать не только военные, но и гражданские объекты, автомобильные кортежи и резиденции государственных лидеров, а также промышленные предприятия, хранилища горючего, станции газоперекачки и тому подобное.
"Сегодня беспилотники производят десятки стран. Совершенно очевидно, что своими силами вряд ли боевики без посторонней помощи смогли организовать массовый налет дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствам, да и сам механизм сброса этих мини-бомб не на коленках сделан", — указал главный редактор журнала "Национальная оборона".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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