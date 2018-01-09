Ингушетия может передать Сирии опыт адаптации участников НВФ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ингушетия готова передать властям Сирии, где сейчас идет процесс возвращения к мирной жизни, опыт адаптации бывших участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) и их пособников, сообщил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Он сообщил, что уже встречался с послом Сирии в Москве, в ходе встречи этот вопрос обсуждался.
"Кроме того, я думаю, огромный опыт накоплен в Национальном антитеррористическом комитете. Они могут привлечь нас к этой работе не только дистанционно, но и направить туда наших специалистов, а специалистов из Сирии, наоборот, пригласить в наши северокавказские республики, чтобы они посмотрели воочию, что было, и что стало, что нужно работать, а не опускать руки", — сказал Евкуров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.
Полную версию интервью читайте на сайте www.ria.ru в 13.00.
* Запрещенная в России террористическая организация
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