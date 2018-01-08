В коалиции США сообщили о гибели военнослужащего

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" сообщила в понедельник о гибели своего военнослужащего.

"Военнослужащий коалиции погиб 8 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что "имя военнослужащего и обстоятельства его смерти будут опубликованы по желанию властей соответствующей страны".

Как указывается, в связи с инцидентом проводится расследование.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ*, действуя без разрешения властей страны.

*Запрещенная в России террористическая организация

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