В Минобороны рассказали об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Координационный центр России, Ирана и Турции за двое суток зафиксировал нарушения перемирия в сирийской провинции Идлиб, но в целом обстановка стабильная, сообщил в четверг генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).

"В течение двух суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", — сказал он.

Он добавил, что подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Шасмин провинции Хомс.

"В освобожденном от боевиков населенном пункте Байт-Джинн сирийскими властями продолжаются мероприятия по урегулированию статуса членов вооруженных группировок, сложивших оружие. Инженерные подразделения сирийских вооруженных сил осуществляют разминирование местности и дорог в окрестностях указанного населенного пункта. За двое суток обезврежено 88 фугасов и 15 противотанковых мин", — уточнил Евтушенко.

Также, по его словам, ЦПВС провел рабочую встречу с главным координатором офиса ООН по гуманитарным вопросам в Дамаске, на которой обсуждались детали взаимодействия и условия обеспечения безопасности при проведении международных конвоев для оказания помощи сирийским гражданам.

В ходе брифинга генерал также сообщил, что 6-7 января жителям населенных пунктов Сальхиях и Хатла в провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода, медицинская помощь оказана 87 прибывшим беженцам, в том числе 32 детям.

"За двое суток в свои дома вернулись 652 человека, из них в провинции Дейр-эз-Зор – 572, в провинции Алеппо – 48, в провинции Хомс – 32", — сказал Евтушенко.

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