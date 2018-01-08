В Пентагоне заявили, что дроны "легко доступны" на открытом рынке

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии "легко доступны" на открытом рынке.

Минобороны России заявило в понедельник, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В министерстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.

"Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ*. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства", — заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

* Террористическая организация, запрещенная в России