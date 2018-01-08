Клинцевич увидел след США в попытке боевиков атаковать объекты в Сирии

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич увидел след США в попытке боевиков атаковать с помощью ударных дронов российские военные объекты в Сирии.

Минобороны России заявило в понедельник, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью ударных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Военное ведомство отметило, что террористы впервые массированно использовали БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с применением современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS.

Клинцевич заявил РИА Новости, что такую спланированную атаку на российские объекты в Сирии невозможно было осуществить без спецслужб, поскольку это и финансирование, и комплектующие, и решение технических вопросов. "В Сирии их просто так достать нельзя, это работа спецслужб, которые координируются США", — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что при планировании атаки на российские объекты в Сирии нужно было очень хорошо знать ситуацию, подготовить весь процесс.

Клинцевич отметил, что возмущен цинизмом, с которым действуют западные спецслужбы. "По одной линии спецслужбы США передают нам информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, и тут же другая рука готовит других людей (для совершения теракта), обучает, вооружает", — сказал законодатель.

По его словам, "это новые варианты террористической войны, они будут усовершенствоваться, ужесточаться, террористы апробируют новые технологии".

"Это отработка новых технологий, которые могут быть переданы (в террористические ячейки) в разных странах. В Сирии такие дроны можно сбить, там находится соответствующее вооружение. Но в городских условиях, когда есть большое скопление людей, это почти невозможно", — считает Клинцевич.