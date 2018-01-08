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Война в Сирии
Война в Сирии

В Минобороны раскрыли подробности атаки дронов на авиабазу Хмеймим‍

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Главное за 8 января 2018 года (8)
18:3508.01.2018
(обновлено: 20:13 08.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИстребитель Су-35С на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фотоИстребитель Су-35С на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Попытка террористов атаковать российские военные объекты в Сирии ударными беспилотниками сорвана в ночь на 6 января, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Российский вертолет Ми-24 патрулирует окрестности авиабазы Хмеймим, Сирия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Минобороны опубликовало фото БПЛА террористов, сбитых при атаке на авиабазу

"Системой обеспечения безопасности российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 года успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)" — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что с наступлением ночи российские средства противовоздушной обороны на значительном удалении выявили "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам". По данным военного ведомства, десять ударных дронов приближались к авиабазе Хмеймим, еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ Тартусе.

"Шесть малоразмерных воздушных целей российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей. Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", — поясняется в сообщении.

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Минобороны рассказали о технической оснащенности террористов в Сирии

"Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет. Российская авиабаза Хмеймим и пункт МТО ВМФ России в городе Тартус продолжают функционировать в плановом режиме", — подчеркивает Минобороны.

Сейчас российские военные специалисты проводят детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных ударных дронов.

"В результате расшифровки данных перехваченных БПЛА определено точное место их запуска. Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS. Техническая экспертиза захваченных летательных аппаратов показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 километров", — отмечает МО РФ.

Ведомство заявляет, что "инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт рассказала, как защитить самолеты на авиабазе Хмеймим

"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", — сообщает министерство.

В настоящее время специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств, а также изучают тип и происхождение взрывчатых смесей, использованных для самодельных взрывных устройств.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", — подчеркивает Минобороны России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Григорьевич
ну раз знают кто хозяин надо было отправить их тем же рейсом и с темиже начинками
18:48
08.01.2018
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curut
"могли быть получены только от одной из стран"- тут и гадать не нужно, кто из так называемых партнёров нагадил.
18:43
08.01.2018
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