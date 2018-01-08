В Минобороны раскрыли подробности атаки дронов на авиабазу Хмеймим‍

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Попытка террористов атаковать российские военные объекты в Сирии ударными беспилотниками сорвана в ночь на 6 января, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"Системой обеспечения безопасности российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 года успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)" — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что с наступлением ночи российские средства противовоздушной обороны на значительном удалении выявили "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам". По данным военного ведомства, десять ударных дронов приближались к авиабазе Хмеймим, еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ Тартусе.

"Шесть малоразмерных воздушных целей российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей. Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", — поясняется в сообщении.

"Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет. Российская авиабаза Хмеймим и пункт МТО ВМФ России в городе Тартус продолжают функционировать в плановом режиме", — подчеркивает Минобороны.

Сейчас российские военные специалисты проводят детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных ударных дронов.

"В результате расшифровки данных перехваченных БПЛА определено точное место их запуска. Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS. Техническая экспертиза захваченных летательных аппаратов показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 километров", — отмечает МО РФ.

Ведомство заявляет, что "инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", — сообщает министерство.

В настоящее время специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств, а также изучают тип и происхождение взрывчатых смесей, использованных для самодельных взрывных устройств.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", — подчеркивает Минобороны России.